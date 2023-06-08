15:49Общество
Врач рассказал, кому не стоит пить кофе с молоком
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Кофе с молоком и различными добавками не рекомендуется употреблять людям, которые хотят сбросить лишний вес. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.
Многие люди пьют кофе с молоком несколько раз в день и при этом не считают такой напиток за прием пищи, не учитывают его калорийность. По мнению диетолога, это является серьезной ошибкой.
"Поэтому кофе с молоком надо ограничивать или хотя бы контролировать его потребление людям, которые хотят снизить вес", – советует специалист.
Ранее россиян предупредили о рисках чрезмерного потребления кофе. Отмечается, что если бесконтрольно пить этот напиток каждый день, то может произойти истощение сердечной мышцы. Дело в том, что кофе в большом количестве стимулирует активность сердца, ускоряя частоту его сокращений.
В итоге не исключено развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Также стоит учитывать способность напитка выводить из организма калий и прочие полезные элементы. Кроме того, его чрезмерное потребление может приводить к раздражительности и нарушению сна.
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