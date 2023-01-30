Диетолог назвала идеальную замену кофе для гипертоников

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Цикорий обладает бодрящим эффектом, но не повышает давление, поэтому станет хорошей заменой кофе для гипертоников. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Кофе повышает артериальное давление и увеличивает частоту сердечных сокращений, поэтому такой напиток неполезен людям с гипертонией и нарушением ритма сердца. В качестве замены им лучше употреблять цикорий, считает эксперт.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Есть цикорий, который не содержит кофеина, но тоже поддерживает работоспособность. По вкусовым качествам он напоминает кофе. Поэтому человек, который хотел бы, но в силу обстоятельств не может пить кофе, мог бы прибегнуть к такому напитку, как цикорий.

Примечательно, что в цикории содержится много инулина. Последний улучшает работу желудочно-кишечного тракта и увеличивает рост полезных бактерий, говорит Королева.

"Инулин не только стимулирует и регулирует пищеварительную систему, но и улучшает работоспособность человека, потому как выработка серотонина и дофамина происходит благодаря кишечнику. На 80% эти два гормона вырабатываются именно там, поэтому работоспособность может повыситься благодаря такому механизму действия инулина на желудочно-кишечный тракт", – заключила специалист.

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