Эксперт рассказал о полезных свойствах воды

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Глава правления "Ассоциации питьевой воды в розлив" Артем Старостин рассказал о полезных свойствах воды. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Эксперт назвал живительной жидкостью воду, которую человек употребляет в пищу. По его словам, обычная питьевая вода может быть хорошим средством профилактики различных заболеваний.

Вода необходима для нормальной работы всего организма. Старостин подчеркнул, что ее нехватка может отразиться на самочувствии человека и его социальной активности.

Ученые предупреждают, что обезвоживание крайне негативно сказывается на организме. Если человека лишить возможности пить чистую воду более чем на 10 дней, он может умереть.

Старостин обратил внимание на то, что вода важна с младенчества. Кроме того, дети в первые шесть месяцев жизни потребляют в 2–3 раза больше, чем взрослые. Специалист объяснил, что вода может поступать в организм следующим образом:

в качестве питья;

с продуктами питания;

вырабатывается самим организмом при обмене веществ (в среднем около 300 миллилитров в день).

очищает организм, выводя из него продукты метаболизма и отходы;

помогает в усвоении витаминов и минералов;

участвует в обмене веществ, служит проводником кислорода ко всем органам, обеспечивающим жизнедеятельность;

помогает получить энергию, которая жизненно необходима для хорошего самочувствия;

существенно замедляет процессы старения.

Старостин рассказал, что чистая вода оказывает благотворное воздействие на человека. Так, она:Потеря воды на 6–7% уже может привести к неприятным последствиям – на коже появляются покраснения, сбивается дыхание, человека начинает клонить в сон. При утрате 15–20% воды при температуре окружающей среды 30 градусов есть высокий риск летального исхода.

Старостин рекомендовал взрослым пить от 1,5 до 3 литров ежедневно. Есть специальная формула, как рассчитать необходимое количество: 30 миллилитров на один килограмм веса. Он подчеркнул, что это является нормальным количеством жидкости, чтобы поддерживать организм здоровым.

Однако эксперт посоветовал обратиться к специалисту, чтобы правильно установить индивидуальный питьевой режим. Он напомнил, что нужно учитывать воду, которая поступает с пищей. Для нормальной работы желудка нужно выпивать 150–200 миллилитров воды до еды, добавил Старостин.

Недостаточное количество жидкости в организме может вызывать:

нарушение кровоснабжения мозга;

проблемы с памятью и головные боли;

сухость и старение кожи;

проблемы с суставами.

Ранее был назван наиболее полезный для людей в возрасте напиток. По словам врача-диетолога Анжелики Дюваль, речь идет о зеленом чае. В нем присутствуют антиоксиданты, способствующие очищению организма от вредных веществ.

Кроме того, напиток замедляет процессы старения и укрепляет сердечно-сосудистую систему.



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