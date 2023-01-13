Врач рассказала, у кого может возникать сонливость от кофе

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Врач-диетолог Ольга Перевалова рассказала, у кого от кофе может появляться сонливость. Об этом она сообщила в эфире радио Sputnik.

"У каждого человека есть ген, который отвечает за усвоение кофеина. Если ген активный, то кофеин усваивается быстро, такие люди могут пить по три чашки кофе в день", – объяснила эксперт.

Однако, как отметила специалист, есть люди, у которых этот ген работает медленно. Им достаточно выпить одну чашку, чтобы взбодриться. Перевалова рекомендовала такому типу людей не увлекаться кофе, поскольку злоупотребление напитком может привести к нарушению сна и гипертонии. После 15:00 им лучше отказаться от кофе, добавила она.

Врач обратила внимание на то, что в кофе также присутствует теобромин. Если организм человека чувствителен к нему, то после выпитой чашки появится сонливость.

"У них превалирует влияние теобромина, который приводит человека в состояние покоя. Это тоже генетическая особенность, все в руках генетики", – отметила она.

Перевалова предупредила, что от растворимого кофе чаще хочется спать, поскольку в нем теобромина больше, чем кофеина.

Эксперт рассказала, как в домашних условиях определить скорость работы гена, отвечающего за усвоение кофе. Человек, проснувшись утром, должен измерить давление и пульс, затем натощак нужно выпить свежесваренный крепкий кофе и вновь повторить замеры.

Врач отметила, что показатели увеличатся. В норму они должны вернуться в течение двух часов.

"Если давление держится, значит, метаболизм замедлен. В этом случае человеку хватит одной чашки кофе в день, причем растворимого, сублимированного, в котором больше теобромина", – резюмировала она.

Ранее был назван наиболее полезный для людей в возрасте напиток. По словам врача-диетолога Анжелики Дюваль, речь идет о зеленом чае. В нем присутствуют антиоксиданты, способствующие очищению организма от вредных веществ. Кроме того, напиток замедляет процессы старения и укрепляет сердечно-сосудистую систему, подчеркнула специалист.



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