Диетолог рассказала, кому можно пить на завтрак бронекофе

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Диетолог Татьяна Залетова рассказала, кому подойдет бронекофе – популярный вариант завтрака среди тех, кто отдает предпочтение кетодиетам.

Рацион во время кетогенной диеты отличается резким сокращением углеводов и повышенным содержанием жиров.

"Бронекофе – кофе с добавлением сливочного и кокосового масел, этот напиток пришел из кетодиеты, то есть питания с повышенным содержанием жира и практически полным исключением углеводов", – объяснила она в эфире радио Sputnik.

Специалист обратила внимание на то, что такой напиток состоит из большого количества жиров, что делает его высококалорийным. Те, кто соблюдает кетодиету, могут начать свой день именно с бронекофе. Он обеспечит чувство насыщения за счет увеличения в крови триглицеридов и кетоновых тел и даст организму необходимую энергию, подчеркнула Залетова.

"Большое количество энергии получается за счет жиров. Причем это жиры-триглицериды, которые достаточно быстро расщепляются организмом и являются легкодоступным источником энергии", – уточнила она.

Диетолог также напомнила, что и сам кофеин заставляет организм проснуться.

Однако, такой завтрак подойдет не для всех, предупредила Залетова. Бронекофе является хорошим вариантом для тех, кто от нормального веса намерен прийти к низкому.

Большинству людей нужно начинать свой день с более калорийного приема пищи, в который должны быть включены углеводы, отметила она.

Кроме того, от бронекофе следует отказаться людям с вегетативным расстройством, а также тем, у кого проблемы с желудочно-кишечным трактом, добавила Залетова.

"Классический завтрак все-таки должен быть более сбалансированным, содержать и белки, и жиры, и углеводы", – резюмировала она.

Ранее нутрициолог Анна Макарова перечислила ошибки худеющих. Бесполезными она назвала чистки организма, детокс- и монодиеты.

Эксперт рекомендовала желающим похудеть грамотно продумать свой рацион с небольшим дефицитом калорий. По словам эксперта, такой подход поможет предотвратить срывы.

Макарова призвала также адекватно оценивать свои возможности и ставить реально достижимые цели. Например, при весе в 110 килограммов не нужно рассчитывать на быстрое похудение до 80 килограммов.

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