Врач предупредила о смертельной опасности горячих напитков

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Слишком горячие напитки могут стать причиной развития онкологии. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, употребление напитков обжигающей температуры может травмировать слизистую и вызывать рак пищевода.





Елена Соломатина врач-диетолог Идет постоянный ожог, воспаление, из-за чего нарушается программа апоптоза. Ее смысл в том, что клетка должна многократно поделиться и умереть. Если программа сломана, клетка может делиться дальше. Их уже много, а они не умирают. Куда им дальше деваться? Только расти в опухоль.

Чтобы избежать негативных последствий, Соломатина посоветовала употреблять напитки, температура которых – не выше 40 градусов.

Ранее врач-диетолог Нурия Дианова предупредила, что остывший кофе с молоком или сливками может быть вредным. По словам эксперта, за короткий срок в стакане могут появиться различные микроорганизмы.



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