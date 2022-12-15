17:45Общество
Врач предупредила о смертельной опасности горячих напитков
Фото: depositphotos/Valentyn_Volkov
Слишком горячие напитки могут стать причиной развития онкологии. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
По ее словам, употребление напитков обжигающей температуры может травмировать слизистую и вызывать рак пищевода.
Чтобы избежать негативных последствий, Соломатина посоветовала употреблять напитки, температура которых – не выше 40 градусов.
Ранее врач-диетолог Нурия Дианова предупредила, что остывший кофе с молоком или сливками может быть вредным. По словам эксперта, за короткий срок в стакане могут появиться различные микроорганизмы.
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