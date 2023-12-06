Диетолог объяснила, почему после тренировки тянет к сладкому

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Если после тренировки человека хочет съесть что-нибудь сладкое, значит у его тренера невысокая квалификация. Об этом в интервью радио Sputnik сообщила врач-диетолог, нутрициолог и член Национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова.

"Это не нормально, значит инструктор не рассказал, как надо питаться. Человек выжег весь запас легких углеводов в печени и в мышцах, и у него голодная кровь", – отметила она.

Чтобы предотвратить подобное, как утверждает Белоусова, необходимо что-нибудь съесть перед тренировкой или во время занятий спортом. Так она порекомендовала выпить фруктовый сок, чтобы закрыть перерасход легких углеводов и тягу к сладостям после физической нагрузки.

"Это единственный вариант, когда можно пить фруктовый сок натощак без последствий", – уточнила она.

Также эксперт посоветовала активно пить, чтобы утолить тягу к сладкому после занятий спортом. Например, можно употребить 350–500 миллилитров сиропа шиповника, заключила диетолог.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев посоветовал не отказываться от сахара тем, кто активно занимается спортом. Сладкие продукты им необходимы, поскольку из них можно получить энергию. При полном отказе от сахара у спортсменов может развиться клеточный голод и замедлиться метаболизм.



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