Россиянам рассказали о самом опасном способе курения

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Наиболее опасными табачными продуктами все еще являются сигареты, а также другие способы курения, в которых табак горит. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача-пульмонолога Анастасию Сафонову.

По ее словам, вейпы и другие системы нагревания табака наносят меньший вред организму. Однако, подчеркнула врач, они все равно являются опасными.

"Все бездымные системы потребления никотина безопаснее для человека. Существует большое количество исследований, которые доказали это. Когда горит табак выделяется более 300 веществ, таких как альдегиды и летучие органические соединения, с доказанной токсичностью и канцерогенностью и люди их вдыхают", – поделилась врач.

Сафонова отметила, что при нагревании их количество сокращается на 30–80%. При этом важно помнить, что курение не становится безопасным, оно все равно наносит колоссальный вред здоровью, указала эксперт.

Вместе с тем пульмонолог рассказала об особенностях электронных систем. Так, их отличает то, что там нет горения и используются низкие температуры нагревания около 250–350°С против 800–900°С при горении. Во время нагрева образуется меньше смол, полициклических ароматических углеводородов и так далее.

Такой температуры недостаточно для полноценных химических реакций, способных образовать большое количество опасных соединений, уточнила эксперт. При этом электронная система нагревания все равно не является безопасной, человек также рискует получить заболевания легочной системы.

Регулярное курение таких сигарет может привести к поражению легких, когда человек просто не может вздохнуть. Речь идет о так называемой болезни вейперов.

Ранее канадские ученые из Института исследования рака Онтарио сообщили, что из-за курения появляется не только онкология, но и последующие затруднения ее лечения. Результат исследования показал связь между мутациями при раке легких и характерным "следом", который курение оставляет в ДНК.



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