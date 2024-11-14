Производители молока вернули прежнюю цену в ходе проверки прокуратуры

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Компании АО "Вимм-Билль-Данн" и ООО "Экомилк", производящие молоко, снизили цену на свою продукцию до прежнего уровня в ходе проверки Генпрокуратуры РФ, передает пресс-служба ведомства.

Надзорные мероприятия проводились по поручению главы органа Игоря Краснова из-за соответствующих сообщений. При этом еще до окончания проверки переработчики продукции компаний заявляли, что предприятия начали самостоятельную корректировку цен.

Проверка, в свою очередь, показала отсутствие объективных экономических оснований роста стоимости молока, подчеркнули в ведомстве. Там добавили, что надзор в сфере ценообразования на социально значимые товары осуществляется в органах прокуратуры на системной основе, в том числе в преддверии новогодних праздников.

В надзорных мероприятиях также были привлечены ФАС России, Минсельхоз и Минпромторг. С 1 ноября крупнейший производитель молока в России "Вимм-Билль-Данн" повысил цены на продукцию, утверждали СМИ.

Таким образом, цены на молоко и молочные продукты для покупателей выросли на 3,4%. В материале отмечалось, что новое ценообразование было связано с повышенными затратами по основным факторам производства. При этом журналисты отмечали, что подорожания можно было избежать благодаря увеличению производства в стране.