12 ноября, 16:17Экономика
Генпрокуратура проверит сообщения о повышении цен на молоко в России
Фото: depositphotos/Lihodeev
Цены на молоко проверят на фоне сообщений о подорожании продукта. Соответствующее распоряжение дал генеральный прокурор Игорь Краснов, сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.
"Проверка организована и проходит с привлечением ФАС России, Минсельхоза и Минпромторга. С учетом особой социальной значимости молочной продукции органы прокуратуры дадут принципиальную оценку действиям хозяйствующих субъектов", – говорится в публикации.
После окончания проверки будут приняты необходимые меры для пресечения необоснованного подорожания.
С 1 ноября крупнейший производитель молока в России "Вимм-Билль-Данн" повысил цены на продукцию, утверждают СМИ.
Таким образом, цены на молоко и молочные продукты для покупателей выросли на 3,4%. Новое ценообразование связано с повышенными затратами по основным факторам производства. При этом журналисты считают, что подорожания можно было избежать благодаря увеличению производства в стране.
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