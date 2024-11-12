Генпрокуратура проверит сообщения о повышении цен на молоко в России

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Цены на молоко проверят на фоне сообщений о подорожании продукта. Соответствующее распоряжение дал генеральный прокурор Игорь Краснов, сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.

"Проверка организована и проходит с привлечением ФАС России, Минсельхоза и Минпромторга. С учетом особой социальной значимости молочной продукции органы прокуратуры дадут принципиальную оценку действиям хозяйствующих субъектов", – говорится в публикации.

После окончания проверки будут приняты необходимые меры для пресечения необоснованного подорожания.

С 1 ноября крупнейший производитель молока в России "Вимм-Билль-Данн" повысил цены на продукцию, утверждают СМИ.

Таким образом, цены на молоко и молочные продукты для покупателей выросли на 3,4%. Новое ценообразование связано с повышенными затратами по основным факторам производства. При этом журналисты считают, что подорожания можно было избежать благодаря увеличению производства в стране.

