Компания Lavazza заявила о неизбежном обвале цен на кофе

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Стремительный рост цен на кофе и напитки на его основе может привести к обвалу мирового рынка кофе. Об этом в интервью Financial Times заявил глава компании Lavazza Антонио Баравалле.

По его информации, стоимость эспрессо в Лондоне и капучино в Нью-Йорке уже превышает "разумные" пределы. По мнению Баравалле, мировой рынок кофе может столкнуться с таким же обвалом, подобным ситуациям на фондовых биржах, когда резкий рост сменяется спадом.

Цены начали стремительно расти из-за стихийных бедствий в странах основных производителей кофе – Бразилии и Вьетнаме. Это ведет к дефициту кофейных зерен и их удорожанию.

Кроме того, стремясь сбавить рост цен, производители переходят на более дешевые сорта, но часть затрат все равно приходится оплачивать потребителям, что снижает спрос на кофе.

В конце прошлого года стоимость кофе сорта арабика на биржевых торгах достигла рекордных показателей с 1997 года в виде 7 006 долларов за тонну.

Ситуация с резким ростом цен на кофейные бобы и сокращение их закупок фактически остановила мировую торговлю кофе, отмечали в американской "Национальной ассоциации кофе".

