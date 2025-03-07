Reuters: мировая торговля кофе оказалась парализована из-за резкого роста цен

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Мировая торговля кофе практически остановлена из-за резкого роста цен на кофейные бобы и сокращения их закупок, сообщает Reuters со ссылкой на участников ежегодного съезда американской "Национальной ассоциации кофе".

Уточняется, что участники съезда были шокированы ростом фьючерсов на арабику в размере 70% на бирже ICE. В частности, производитель растворимого кофе Elcafe из Эквадора впервые не смог продать весь объем товара, пожаловался гендиректор фирмы Ренана Чуэйри.

"Обычно мы бы уже распродали все, но пока мы продали менее 30% продукции. Сильный рост цен съедает деньги покупателей, и у них нет средств для закупки необходимых объемов", – объяснил он.

Будущее некоторых продавцов кофе находится под вопросом, уверены журналисты. В частности, некоторые бизнесмены боятся, что могут разориться на фоне роста цен. Кроме того, фирмы, которые занимаются хранением кофе, возвращают склады владельцам досрочно. В это же время склады вблизи портов США заполнены лишь наполовину от обычного объема бобов, говорится в источнике.



Однако цены на кофе могут снизиться за счет расширения посадок деревьев в Индии, Уганде, Эфиопии и других странах, считает сырьевой трейдер Луиса Дрейфус. Из-за этого некоторые компании ожидают в следующем году не только высокий урожай, но и обвал цен.

Стоимость кофе на биржевых торгах в конце 2024 года достигала рекордных показателей с 1997 года, составляя свыше 7 тысяч долларов за тонну. Рост цен был обусловлен в первую очередь снижением объемов производства в Бразилии из-за неблагоприятных погодных условий – засухи, жары и неравномерных осадков.

