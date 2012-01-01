Экономист Балынин: кофе и какао могут подорожать на 20–30% в 2025 году

Многие продукты в российских магазинах по итогам 2024 года стали ощутимо дороже, а некоторые товары и вовсе прибавили в цене более чем 90%, говорится в данных Росстата. Однако ситуация может измениться в 2025-м, прогнозируют эксперты. Подробнее – в материале Москвы 24.

Все выше и выше

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Самым подорожавшим продовольственным товаром в России по итогам 2024 года стал картофель – его стоимость увеличилась почти на 92%, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата. Таким образом, если в 2023-м приобрести килограмм можно было за 28 рублей, то в декабре 2024-го речь шла уже о 56,9 рубля. Причиной тому послужило сокращение урожая, которое произошло из-за уменьшения площади посевов и неблагоприятной погоды, пояснила журналистам руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина.

На 37,7% выросла стоимость красной икры – цена за килограмм в декабре 2024 года достигла более 9,2 тысячи рублей. Ранее президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев объяснял увеличение цен тем, что вылов лососей в 2024-м был в два раза меньше, чем в 2023-м. Кроме того, к этому привел и рост расходов на рабочую силу.

Ощутимо – на 36,2% – поднялось в цене и сливочное масло. Как следствие, в декабре прошлого года килограмм продавался за 1,2 тысячи рублей. Ранее в Национальном союзе производителей молока ("Союзмолоко") поясняли, что стоимость масла увеличилась вследствие "двухлетнего сдерживания темпов его подорожания".

Среди прочих продовольственных товаров, цены на которые стали выше в 2024-м, – огурцы, за которые в декабре нужно было заплатить 270 рублей за килограмм. Лук, белокочанная капуста и свекла подорожали на 48,2, 44,7 и 32,1% соответственно. Конкретно в этих случаях стоимость кило каждого овоща не превысила 50 рублей.

Взлеты и падения

Рост цен на продовольственные товары в 2025 году как минимум замедлится, а как максимум – сменится на понижение. Главным образом это произойдет на фоне вероятного уменьшения инфляции, поделился прогнозом с Москвой 24 экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

Эксперт пояснил, что, согласно медианным, годовой показатель инфляции в 2025-м составит 6,5%. В декабре 2024-го он был равен 9,52%, сказано в статистике Банка России.





Никита Масленников экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Сейчас у нас сложный период. Он продлится до конца апреля – начала мая, когда будет проходить пик увеличения стоимости в том числе по продовольствию. Затем начнется выраженное снижение.

Дополнительными факторами, влияющими на ценник, станут урожайность и погодные условия, отметил в разговоре с Москвой 24 доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Однако эксперт предположил, что в числе дешевеющих позиций в 2025-м окажется сливочное масло: речь пойдет об уменьшении его стоимости на 3–5%.





Игорь Балынин доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Думаю, с плодоовощной продукцией мы вполне вероятно увидим снижение на 5–10% в этом году, а по картофелю – на все 15–20%.

Никита Масленников согласился, что овощи в целом станут дешевле в ближайшее время. По его словам, в России активно развивается тепличное хозяйство, благодаря чему урожая будет больше. В то же время сохраняются риски роста цен на некоторые позиции. Среди них – продукты, в производстве которых используются зерновые. Причина в том, что в 2025-м ожидаются более низкие урожаи этих культур, чем обычно, пояснил Масленников.

Кроме того, на 20–30% подорожают кофе и какао, предположил Игорь Балынин. Эксперт напомнил, что эти культуры выращиваются в том числе в Бразилии, Вьетнаме и странах Западной Африки. Именно там была засуха, которая спровоцировала неурожай, добавил он.