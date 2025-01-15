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15 января, 20:21

Экономика

ФАС проверит стоимость упаковок для продуктов питания

Фото: 123RF/pilipeichenko

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отправила запросы, которые касаются ценообразования, крупнейшим производителям упаковки для продуктов питания. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ведомство изучит информацию о ценах на картонную упаковку для яиц и поваренной соли, комбинированную упаковку для молочной продукции, пищевую и кашированную фольгу, гофрокартон и жиростойкую пищевую бумагу.

После анализа сведений ФАС оценит влияние стоимости упаковки на цены продуктов питания для конечного потребителя и в случае выявления нарушений примет меры реагирования.

Ранее производителям запретили уменьшать упаковку продуктов в России. Изменений в ГОСТ добилась Генпрокуратура. В надзорном ведомстве отметили, что производители нередко сокращают объем, количество и вес продуктов. При этом стоимость не снижается, а иногда растет.

Теперь подсолнечное масло, вермишель, сахар, соль, крупы и другие товары первой необходимости должны иметь фиксированный объем и вес на упаковке. Это обязательное условие, чтобы товар соответствовал ГОСТ.

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