Производителям продуктов запретили менять объем упаковки в РФ

Производителям запретили уменьшать упаковку продуктов в России. Изменений в ГОСТ добилась Генпрокуратура.

В надзорном ведомстве отметили, что производители нередко сокращают объем, количество и вес продуктов. При этом стоимость не снижается, а иногда растет.

Теперь подсолнечное масло, вермишель, сахар, соль, крупы и другие товары первой необходимости должны иметь фиксированный объем и вес на упаковке. Это обязательное условие, чтобы товар соответствовал ГОСТ. К нестандартным фасовкам в прокуратуре обещают присмотреться.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.