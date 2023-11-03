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03 ноября, 07:15

Экономика

Производителям продуктов запретили менять объем упаковки в РФ

Производителям продуктов запретили менять объем упаковки в РФ

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Производителям запретили уменьшать упаковку продуктов в России. Изменений в ГОСТ добилась Генпрокуратура.

В надзорном ведомстве отметили, что производители нередко сокращают объем, количество и вес продуктов. При этом стоимость не снижается, а иногда растет.

Теперь подсолнечное масло, вермишель, сахар, соль, крупы и другие товары первой необходимости должны иметь фиксированный объем и вес на упаковке. Это обязательное условие, чтобы товар соответствовал ГОСТ. К нестандартным фасовкам в прокуратуре обещают присмотреться.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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