Декларацию по безопасному использованию ИИ приняли 28 стран

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28 государств подписали декларацию Блетчли по вопросам развития искусственного интеллекта, страны участвуют в проходящем в Великобритании первом международном саммите по безопасному использованию ИИ. Об этом пишет ТАСС.

Соответствующий документ был распространен канцелярией премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака. Из него следует, что ИИ обладает потенциалом изменить и улучшить человеческое благополучие, мир и процветание.

Вместе с этим в декларации признали, что наряду с преимуществами ИИ "представляет значительный риск", который способен распространиться на жизнь. В этой связи Британия и подписавшие декларацию страны приветствуют международные усилия по изучению и устранению потенциально отрицательного воздействия систем ИИ на существующих площадках.

Документ был утвержден Австралией, Бразилией, Великобританией, Германией, Евросоюзом, Израилем, Индией, Индонезией, Ирландией, Испанией, Италией, Канадой, Кенией, Китаем, Нигерией, Нидерландами, ОАЭ, Республикой Корея, Руандой, Саудовской Аравией, Сингапуром, США, Турцией, Украиной, Филиппинами, Францией, Чили, Швейцарией и Японией.

Ранее стало известно, что словарь английского языка Collins назвал словом года ИИ. Он определяет искусственный интеллект как "моделирование ментальных функций человека с помощью компьютерных программ".

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