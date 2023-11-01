Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке косметики с 1 декабря

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Эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии хотят запустить в России с 1 декабря. С предложением выступило министерство промышленности и торговли РФ. Соответствующий проект постановления разместили на портале проектов нормативных правовых актов.

"Провести с 1 декабря 2023 года по 28 февраля 2025 года на территории РФ эксперимент по маркировке средствами идентификации парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии", – уточняется в материале.

Ранее о планах по маркировке косметики и бытовой химии рассказал глава министерства Денис Мантуров. Он обратил внимание, что в стране уже успешно маркируют ряд товаров. По его словам, можно считать, что процедура "поставлена на поток".

Теперь задумались о расширении списка продукции, отметил Мантуров. Так, уже реализуются эксперименты по маркировке титановой продукции, средств реабилитации и икры. Он подчеркнул, что Минпромторг всегда учитывает готовность рынка при внедрении маркировки на какие-либо товары.



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