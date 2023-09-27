В Минпромторге РФ сообщили о планах начать маркировать косметику и бытовую химию

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В России хотят начать маркировать косметику и бытовую химию. Об этом рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Он обратил внимание, что в стране уже успешно маркируют ряд товаров. По его словам, можно считать, что процедура маркировки "поставлена на поток". В последнее время задумались о расширении списка продукции, отметил Мантуров. Так, уже реализуются эксперименты по маркировке титановой продукции, средств реабилитации и икры.

"В ближайших планах распространить инструмент на оптоволокно, электронику, препараты и корма для животных, растительные масла, косметику, бытовую химию и ряд других товарных категорий", – цитирует его РИА Новости.

Мантуров сделал акцент на том, что Минпромторг всегда учитывает готовность рынка при внедрении маркировки на какие-либо товары.

Ранее стало известно, что обязательную маркировку красной и черной икры могут запустить с 1 апреля 2024 года. Замминистра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева посетила с рабочей поездкой Сахалинскую область, где сообщила о ходе подготовки к такой маркировке икры осетровых и лососевых рыб.

Она добавила, что участники эксперимента уже могут протестировать все технические и бизнес-процессы, связанные с маркировкой продукции средствами идентификации.



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