20 сентября, 10:53Технологии
Покупатели смогут проверять подлинность товаров с помощью приложения "Госуслуги"
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Дарья Мясина
Покупатели в России теперь смогут проверять подлинность товаров с помощью приложения "Госуслуги". Об этом кабмин РФ рассказывает в своем официальном телеграм-канале.
"У покупателей появилась возможность проверять подлинность товаров в приложении "Госуслуги". С его помощью можно узнать, где, когда и кем произведен товар, получить информацию о его весе или объеме", – говорится в публикации.
Так, на единый портал госуслуг будут приходить данные о продукции, которые есть в системе маркировки "Честный знак". Потребители смогут ознакомиться с ними, отсканировав графический символ на упаковке. Для этого нужно нажать кнопку "Госкан" в приложении "Госуслуги".
Правительство уточнило, что в настоящее время маркировке подлежат:
- лекарства, медизделия и кресла-коляски;
- БАДы;
- молочная продукция;
- питьевая вода;
- пиво;
- табак;
- обувь;
- шубы;
- товары легкой промышленности;
- фотоаппараты и лампы-вспышки;
- духи и туалетная вода;
- антисептики;
- автомобильные шины.
Кроме того, этот перечень в перспективе планируют расширять.
Если на товаре отсутствует специальный символ, потребитель может обратиться с жалобой через приложение "Честный знак".
Ранее стало известно, что обязательную маркировку красной и черной икры могут запустить с 1 апреля 2024 года. Замминистра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева посетила с рабочей поездкой Сахалинскую область, где сообщила о ходе подготовки к такой маркировке икры осетровых и лососевых рыб.
Она добавила, что участники эксперимента уже могут протестировать все технические и бизнес-процессы, связанные с маркировкой продукции средствами идентификации.
В РФ предложили маркировать вредную еду специальным знаком
Читайте также