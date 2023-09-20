Покупатели смогут проверять подлинность товаров с помощью приложения "Госуслуги"

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Дарья Мясина

Покупатели в России теперь смогут проверять подлинность товаров с помощью приложения "Госуслуги". Об этом кабмин РФ рассказывает в своем официальном телеграм-канале.

"У покупателей появилась возможность проверять подлинность товаров в приложении "Госуслуги". С его помощью можно узнать, где, когда и кем произведен товар, получить информацию о его весе или объеме", – говорится в публикации.

Так, на единый портал госуслуг будут приходить данные о продукции, которые есть в системе маркировки "Честный знак". Потребители смогут ознакомиться с ними, отсканировав графический символ на упаковке. Для этого нужно нажать кнопку "Госкан" в приложении "Госуслуги".

Правительство уточнило, что в настоящее время маркировке подлежат:

лекарства, медизделия и кресла-коляски;

БАДы;

молочная продукция;

питьевая вода;

пиво;

табак;

обувь;

шубы;

товары легкой промышленности;

фотоаппараты и лампы-вспышки;

духи и туалетная вода;

антисептики;

автомобильные шины.

Кроме того, этот перечень в перспективе планируют расширять.

Если на товаре отсутствует специальный символ, потребитель может обратиться с жалобой через приложение "Честный знак".

Ранее стало известно, что обязательную маркировку красной и черной икры могут запустить с 1 апреля 2024 года. Замминистра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева посетила с рабочей поездкой Сахалинскую область, где сообщила о ходе подготовки к такой маркировке икры осетровых и лососевых рыб.

Она добавила, что участники эксперимента уже могут протестировать все технические и бизнес-процессы, связанные с маркировкой продукции средствами идентификации.



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