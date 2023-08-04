Россиянам рассказали, как определить поддельный лекарственный препарат по упаковке

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Дарья Мясина

Если упаковка лекарства была повреждена, плохо склеена, на ней отсутствует код Data Matrix, штрихкод, а текст плохо пропечатан, то это может свидетельствовать о покупке подделки, заявил технолог, руководитель отдела качества фармлогистического оператора NC Logistic Станислав Смирнов. Об этом сообщает "Газета.ру".

Логистические цепочки, транспортировку и дальнейшее хранение препаратов контролируют в России Росздравнадзор, Роспотребнадзор и фармокологические операторы. Ведомства и операторы придерживаются ряда строгих стандартов качества, в связи с чем повреждения упаковки лекарства были сведены к минимуму, но не исключены, отметил он.

"Когда оператору на склад приходит товар в поврежденной упаковке или с нечитаемым кодом маркировки, он отсеивается от общей партии и перемещается в специальную зону бракованной продукции. В руки обычных потребителей такое лекарство не попадает", – подчеркнул Смирнов.

В случае если человек видит, что таблетки находятся в поврежденной, помятой, плохо проклеенной упаковке, то стоит отказаться от них. Эти признаки свидетельствуют либо о нарушении логистики препарата, либо о его подделывании, объяснил специалист.

По его словам, на упаковке любого лекарственного средства также должны быть размещены штрихкод, сроки заготовлении и годности, номер партии, страна-изготовитель и код Data Matrix. Отсутствие одного из этих элементов маркировки препарата в том числе может сигнализировать о его фальсификации.

"Проверить фармацевтическую продукцию на подлинность можно с помощью мобильного приложения государственной системы мониторинга "Честный знак". Достаточно просканировать код Data Matrix, чтобы получить всю информацию о препарате. Бить тревогу и отказываться от покупки необходимо, когда система не распознает лекарство", – сказал эксперт.

Если на упаковке лекарства текст выглядит нечетким, размытым или блеклым, это тоже может говорить покупателю о подделке. Но перед отказом от средства Смирнов попросил проверить информацию о препарате, возможном ребрендинге или смене дизайна.

"В аптеке всегда можно попросить фармацевта показать документы, подтверждающие подлинность лекарственного средства. По вашему запросу он обязан предоставить копию декларации на соответствие. В этом документе содержится информация о производителе и указан номер регистрационного удостоверения Росздравнадзора", – добавил он.

Эксперт посоветовал россиянам не приобретать лекарства с рук, так как это повышает риск покупки фальсифицированной и некачественной продукции.

Ранее врач-терапевт Алексей Водовозов рассказывал, что некоторые лекарственные средства могут вызывать необычные реакции организма на ультрафиолетовое излучение. Например, у людей могут появиться волдыри и сыпь.

По его словам, фотосенсибилизирующий эффект могут иметь некоторые лекарства. Водовозов объяснил, что ими могут быть как нестероидные противовоспалительные средства, включая ибупрофен, так и оральные контрацептивы, тетрациклиновые антибиотики и статины. В связи с этим врач призвал внимательно изучать инструкции к препаратам перед приемом.



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