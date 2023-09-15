Обязательную маркировку икры хотят запустить в РФ с 1 апреля 2024 года

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Обязательную маркировку красной и черной икры могут запустить с 1 апреля 2024 года, сообщается на сайте Минпромторга РФ.

Замминистра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева посетила с рабочей поездкой Сахалинскую область, где сообщила о ходе подготовки к такой маркировке икры осетровых и лососевых рыб.

Она добавила, что участники эксперимента уже могут протестировать все технические и бизнес-процессы, связанные с маркировкой продукции средствами идентификации.

В июле прошлого года Госдума одобрила проведение эксперимента, в рамках которого пассажирам авиарейсов запрещено вывозить с Камчатки в ручной клади и багаже более 10 килограммов немаркированной красной икры за раз. Он продлится до 1 августа 2025 года.

Позже член аграрного комитета Госдумы Ренат Сулейманов отмечал, что распространять данный эксперимент на остальные дальневосточные регионы не имеет смысла. По его словам, во всем должен быть разумный баланс. Он напомнил, что в случае с Камчаткой ограничение было введено из-за браконьерства.



Госдума приняла законопроект, запрещающий вывозить икру с Камчатки свыше 10 кг