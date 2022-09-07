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Москва 24

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Общество

17:47

Ограничения на перевозку икры нельзя расширить на весь Дальний Восток – Госдума

общество

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Член аграрного комитета Госдумы Ренат Сулейманов заявил, что запрет на перевозку красной икры в ручной клади не стоит распространять на все регионы Дальнего Востока. Об этом пишет "Газета.ру".

"Автоматически распространять ограничение на вывоз икры и рыбы на весь Дальний Восток нельзя. Здесь должен быть разумный баланс", – сказал он.

Сулейманов объяснил, что ограничения для Камчатки были введены из-за браконьерства и вывоза красной икры за пределы страны.

"Если в каком-то регионе также развиты случаи браконьерства, как это было на Камчатке, тогда перенести эту инициативу можно, она будет полезной", – добавил он.

По его словам, ситуацию в каждом российском регионе нужно рассматривать отдельно.

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков предупредил, что ограничение на перевозку красной икры в ручной клади может быть установлено в других регионах России по примеру Камчатки.

Также в ведомстве задумались об ограничении экспорта красной икры. Как отметил Шестаков, в последнее время показатель вылова заметно снизился, поэтому приходится внимательно следить за тем, какой объем продукта уходит на экспорт.

В июле Госдума приняла закон, запрещающий авиапассажирам вывозить с Камчатки более 10 килограммов немаркированной красной икры на человека за один рейс.

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