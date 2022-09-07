В регионах РФ могут ввести ограничения на перевозку красной икры в ручной клади

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Глава Росрыболовства Илья Шестаков предупредил, что ограничение на перевозку красной икры в ручной клади может быть установлено в других регионах России по примеру Камчатки. Об этом пишет ТАСС.

"Сейчас только Камчатка, но Камчатка – основной регион с точки зрения добычи. Посмотрим, как механизм будет отработан и покажет свою эффективность. Тогда вместе мы с регионами такое же ограничение введем", – сказал он.

Также в ведомстве задумались об ограничении экспорта красной икры. Как отметил Шестаков, в последнее время показатель вылова заметно снизился, поэтому приходится внимательно следить за тем, какой объем продукта уходит на экспорт.

"Вполне возможно, что надо будет вводить какие-то ограничительные меры для того, чтобы и цены были достаточно низкие на красную рыбу, и в достатке она была", – объяснил он.

В июле Госдума приняла закон, запрещающий авиапассажирам вывозить с Камчатки более 10 килограммов немаркированной красной икры на человека за один рейс.

Отмечается, что в период с 1 ноября 2022 года по 1 августа 2025 года в Камчатском крае будет проведен эксперимент по внедрению дополнительных механизмов регулирования авиаперевозок икры лососевых рыб (красной икры) непромышленного производства.

Предполагается, что это поможет оказать противодействие провозу незаконно добытой икры якобы для личного потребления.

