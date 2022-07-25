Цифровую маркировку икры могут ввести в РФ до конца 2022 года

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В России до конца текущего года могут провести эксперимент по цифровой маркировке икры лососевых и осетровых пород рыб. Об этом сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

Отмечается, что соответствующий вопрос обсуждался на встрече, в которой приняли участие губернатор региона Владимир Солодов, представители палат Федерального Собрания, различных министерств, Центра развития перспективных технологий и Научно-исследовательского финансового института.

"Если в Москве потребитель будет уверен, что упаковка икры, промаркированная определенным знаком, будет такого же качества, как на Камчатке, то он точно ее купит и будет готов заплатить за нее чуть больше", – приводятся в сообщении слова Солодова.

В свою очередь, депутат Госдумы Сергей Лисовский напомнил, что когда-то производители не принимали требование о маркировке молока. Теперь же, по словам парламентария, за него благодарят, поскольку рынок удается избавлять от контрафактной продукции.

О планах провести эксперимент по маркировке икры стало известно в начале июня. Тогда идею поддержали в Совфеде и Минпромторге. Предполагается, что это поспособствует борьбе с контрафактом.

