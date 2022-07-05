В России готовят эксперимент по маркировке икры – СМИ

Фото: Москва 24/Александр Авилов
До конца текущего года в России может быть проведен эксперимент по маркировке икры. Об этом со ссылкой на официальный отзыв из Совфеда сообщает газета "Известия".
Отмечается, что в данном отзыве первый зампред комитета по АПК Сергей Митин информирует замминистра промышленности и торговли РФ Василия Шпака, что проведение эксперимента будет способствовать борьбе с контрафактной продукцией. Речь идет о маркировке средствами идентификации лососевой и осетровой икры и ее заменителей.
В пресс-службе Минпромторга изданию сообщили, что ведомство поддерживает проведение такого эксперимента. Там уточнили, что для этого были запрошены позиции заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, субъектов РФ и отраслевых бизнес-сообществ.
В министерстве добавили, что предложения о старте эксперимента по маркировке будут сформированы и направлены в кабмин после анализа всех поступивших позиций.
Ранее в Центре развития перспективных технологий назвали продукцию, которую россияне проверяют на маркировку чаще всего. Лидером по количеству проверок стала молочная продукция. Также граждане часто проверяют маркировку обуви, лекарств, одежды и сигарет.
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