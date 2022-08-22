Минпромторг РФ предложил с 1 ноября провести эксперимент по маркировке икры

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Минпромторг РФ предлагает провести эксперимент по маркировке красной и черной икры, говорится в проекте постановления, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

"Провести с 1 ноября 2022 года по 31 августа 2023 года на территории РФ эксперимент по маркировке средствами идентификации икры осетровых и лососевых", – говорится в документе.

О планах провести эксперимент по маркировке икры стало известно в начале июня. Тогда идею поддержали также в Совфеде. Предполагается, что это поспособствует борьбе с контрафактом.

Ранее в Центре развития перспективных технологий назвали продукцию, которую россияне проверяют на маркировку чаще всего. Лидером по количеству проверок стала молочная продукция. Также граждане часто проверяют маркировку обуви, лекарств, одежды и сигарет.

