Минпромторг планирует эксперимент по маркировке игрушек

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Минпромторг РФ рассматривает возможность проведения добровольного эксперимента по маркировке игрушек. Об этом сообщает газета "Известия".

"Проводить добровольный этап планируют не менее года. Также в 2024-м власти примут решение о том, насколько необходима обязательная маркировка этой продукции, этот этап может стартовать уже в 2025–2026 годах", – указано в сообщении.

Данное предложение власти прорабатывают совместно с бизнес-сообществом, а доклад о проведенной работе представят в правительство в августе.

Глава Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина заявила, что маркировка может коснуться кукол и мягких игрушек, конструкторов и строительных наборов, а также металлических машинок и настольных игр.

Ранее стало известно, что российские власти планируют блокировать продажи товаров в случае прекращения действия их сертификатов качества и безопасности. В ближайшее время оператор маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) и Росаккредитация представят пилотный проект.

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