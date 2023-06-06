В РФ предложили внедрить проверку маркировки товаров через "Госуслуги"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Минцифры выступили с предложением создать возможность проверки гражданами маркировки продукции и лекарств с помощью приложения портала "Госуслуги", следует из документов на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно пояснительным материалам, проект был создан с целью расширения охвата населения, которым доступно использование функции сканирования указанных графических кодов. Инициатива была также подготовлена для дальнейшего развития портала "Госуслуги" в качестве универсального канала получения гражданами информации о приобретаемых продуктах.

"Существующие в РФ информационные системы "Честный знак" предоставляют гражданам возможность получать в режиме реального времени открытую, достоверную и исчерпывающую информацию о покупаемых ими товарах и лекарствах", – сообщается в пояснительной записке.

Система "Честный знак" появилась в России в 2019 году. Ее создали для противодействия незаконному обороту товаров. Механизм охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, препараты, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины и другое.

Ранее стало известно, что российские власти планируют блокировать продажи товаров в случае прекращения действия их сертификатов качества и безопасности. В ближайшее время оператор маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) и Росаккредитация представят пилотный проект.

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