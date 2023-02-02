В РФ зафиксировали снижение трат на продукты и услуги

Фото: Агентство ''Москва''/"Мобильный репортер"

В январе 2022 года жители РФ уменьшили свои расходы на продукты и услуги на 12% в сравнении с аналогичным периодом 2021-го. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на исследование "Первого ОФД".

В сравнении с декабрем 2022 года расходы снизились на 16%, а число покупок – на 13%. Россияне перестали приобретать электронику (20%), а также товары для кухни, детские принадлежности, спортивный инвентарь, мебель, специальную одежду, канцтовары и табачные изделия.

Кроме того, траты на алкоголь и еду упали на 16%, на препараты и лекарства – на 18%, на хозтовары – на 14%.

Однако аналитики отметили, что в этот период жители РФ потратили за праздники вдвое больше средств, чем ранее.

Согласно данным платформы по поиску работы SuperJob, в октябре каждый второй россиянин заявил о том, что начал экономить с начала СВО. Таких жителей оказалось порядка 46%.

Любителей "больше тратить" среди респондентов нашлось всего 9%, а сразу после начала спецоперации на Украине их доля дошла до 14%.

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