В Госдуме начали разработку закона по маркировке контента нейросетей

Госдума начала разработку закона по маркировке контента нейросетей. Задача будущего документа – защитить граждан от ложной информации и ввести ответственность за их распространение.

На данный момент таких понятий как "дипфейки" и "фейки" не существует в нынешнем законодательстве. Дело в том, что ложная информация становится более правдоподобной и доступной, заявили авторы идеи.

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