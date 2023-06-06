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Технологии

В Госдуме начали разработку закона по маркировке контента нейросетей

В Госдуме начали разработку закона по маркировке контента нейросетей

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Госдума начала разработку закона по маркировке контента нейросетей. Задача будущего документа – защитить граждан от ложной информации и ввести ответственность за их распространение.

На данный момент таких понятий как "дипфейки" и "фейки" не существует в нынешнем законодательстве. Дело в том, что ложная информация становится более правдоподобной и доступной, заявили авторы идеи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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