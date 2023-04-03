Россиян могут обязать впускать в квартиры работников ЖКХ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жителей России могут обязать впускать в свои квартиры и частные дома работников ЖКХ для установки и обслуживания умных счетчиков. Речь идет о приборах учета горячей и холодной воды, а также отопления. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо Минстроя в правительство РФ.

На сегодняшний день, по закону, в квартиру без согласия собственника можно войти только в случае, например, аварии и угрозы жизни другим жильцам. В других случаях для этого нужно соответствующее решение суда.

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева допустила проведение ускоренных судов для подобных ситуаций. Кроме того, по ее мнению, могут помочь в стимулировании граждан штрафы.

Директор IT-компании "Философт" Иван Власов считает, что в законе необходимо указать обязанность владельца жилья предоставлять доступ к счетчикам. В случае отказа штраф можно начислять в квитанции за ЖКУ, добавил он.

Ранее в Госдуме предложили отказаться от мусоропроводов во всех новостройках. Отмечалось, что такая мера позволит ускорить "мусорную реформу" и перейти к раздельному сбору мусора.

До этого Минстрой предложил включить расходы на установку и обслуживание умных счетчиков воды и тепла в тарифы на оплату ЖКУ.

Минстрой начал разрабатывать проект по внедрению умных счетчиков

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