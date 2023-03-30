16:35Общество
В ГД раскритиковали предложение запретить мусоропроводы в новостройках
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Граждане должны самостоятельно решать, хотят ли они жить в доме с мусоропроводом или без него. Об этом Москве 24 заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
Ранее в Госдуме выступили с инициативой отказаться от мусоропровода. В частности, заварить их в старых домах и запретить установку в новых. Соответствующее предложение за подписью члена комитета нижней палаты парламента по строительству и ЖКХ Александра Якубовского было направлено в Минстрой РФ. Отмечается, что такой подход необходим для ускорения "мусорной реформы", в частности перехода к раздельному сбору мусора.
Депутат подчеркнула, что, согласно Жилищному кодексу, собственники жилья вправе самостоятельно распоряжаться общим имуществом, к которому, в частности, относится мусоропровод. "Если им не нравится состояние мусоропровода или как его содержат, они вправе на общем собрании принять решение заварить этот мусоропровод. Действительно, такие решения в отдельных домах принимаются", – объясняет Разворотнева.
При покупке квартиры в новостройке у граждан также есть выбор: приобрести жилплощадь в доме без мусоропровода или с ним. Депутат подчеркнула, что для некоторых его наличие крайне важно. "Есть огромное количество высотных домов, где живут пожилые люди, маломобильные, которым просто тяжело спускаться, и они выходят раз в неделю или раз в месяц. В этом смысле им гораздо удобнее жить с мусоропроводом. Это тоже надо учитывать", – подчеркнула парламентарий.
По мнению Разворотневой, отказ от мусоропроводов вряд ли подтолкнет граждан к раздельному сбору мусора.
Решить проблему получится, если повысить заинтересованность россиян в сортировке мусора, считает депутат. Для этого можно открыть больше пунктов раздельного сбора, которые находились бы в шаговой доступности. Кроме того, запустить программу поощрения для ответственных граждан. "Нужно недалеко от дома иметь какие-то доступные площадки для приемки уже разделенного мусора. Нужно, чтобы те люди, которые принесли этот отсортированный мусор, получали обратно какие-то баллы, деньги на счет либо скидки на оплату ЖКУ", – перечисляет Разворотнева.
Ранее депутаты Госдумы обратились в Минстрой РФ с просьбой сделать расходы ЖКУ на вывоз мусора меньше. Речь идет о том, чтобы рассчитывать цену данной услуги на основании фактически произведенных отходов. Сейчас же оплата начисляется по нормативу. Отмечается, что такой подход предусмотрен законодательством, но ТСЖ и управляющие компании сталкиваются с отказами от региональных операторов что-либо менять.
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