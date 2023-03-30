В ГД раскритиковали предложение запретить мусоропроводы в новостройках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Граждане должны самостоятельно решать, хотят ли они жить в доме с мусоропроводом или без него. Об этом Москве 24 заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Ранее в Госдуме выступили с инициативой отказаться от мусоропровода. В частности, заварить их в старых домах и запретить установку в новых. Соответствующее предложение за подписью члена комитета нижней палаты парламента по строительству и ЖКХ Александра Якубовского было направлено в Минстрой РФ. Отмечается, что такой подход необходим для ускорения "мусорной реформы", в частности перехода к раздельному сбору мусора.





Светлана Разворотнева зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Госдума пока никакие законопроекты на эту тему не рассматривала. И я думаю, что перспектива тут нулевая, потому что для этого придется полностью переписать Жилищный кодекс, лишить собственников права распоряжаться своим имуществом. Это нарушение наших конституционных прав.

Депутат подчеркнула, что, согласно Жилищному кодексу, собственники жилья вправе самостоятельно распоряжаться общим имуществом, к которому, в частности, относится мусоропровод. "Если им не нравится состояние мусоропровода или как его содержат, они вправе на общем собрании принять решение заварить этот мусоропровод. Действительно, такие решения в отдельных домах принимаются", – объясняет Разворотнева.

При покупке квартиры в новостройке у граждан также есть выбор: приобрести жилплощадь в доме без мусоропровода или с ним. Депутат подчеркнула, что для некоторых его наличие крайне важно. "Есть огромное количество высотных домов, где живут пожилые люди, маломобильные, которым просто тяжело спускаться, и они выходят раз в неделю или раз в месяц. В этом смысле им гораздо удобнее жить с мусоропроводом. Это тоже надо учитывать", – подчеркнула парламентарий.

По мнению Разворотневой, отказ от мусоропроводов вряд ли подтолкнет граждан к раздельному сбору мусора.





Светлана Разворотнева зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Эта инициатива не имеет никакого отношения к раздельному сбору мусора. Потому что те, кто не сортировал мусор, имея мусоропровод, не будут это делать и без него. Но те, у кого есть экологическое сознание, будут стремиться этим заниматься.

Решить проблему получится, если повысить заинтересованность россиян в сортировке мусора, считает депутат. Для этого можно открыть больше пунктов раздельного сбора, которые находились бы в шаговой доступности. Кроме того, запустить программу поощрения для ответственных граждан. "Нужно недалеко от дома иметь какие-то доступные площадки для приемки уже разделенного мусора. Нужно, чтобы те люди, которые принесли этот отсортированный мусор, получали обратно какие-то баллы, деньги на счет либо скидки на оплату ЖКУ", – перечисляет Разворотнева.

Ранее депутаты Госдумы обратились в Минстрой РФ с просьбой сделать расходы ЖКУ на вывоз мусора меньше. Речь идет о том, чтобы рассчитывать цену данной услуги на основании фактически произведенных отходов. Сейчас же оплата начисляется по нормативу. Отмечается, что такой подход предусмотрен законодательством, но ТСЖ и управляющие компании сталкиваются с отказами от региональных операторов что-либо менять.



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