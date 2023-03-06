Меньше отходов: эксперты оценили идею отказаться от бумажных квитанций за ЖКУ

Российский экологический оператор предложил отказаться от бумажных квитанций за коммунальные услуги и перейти на электронные аналоги. Разбираемся, готова ли сфера ЖКХ к таким переменам.
На благо экологии
Письмо с предложение отказаться от бумажных платежек ЖКУ в Минстрой РФ направил гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев. По данным компании, в стране на ежемесячную рассылку документов уходит 50 тонн бумаги. В связи с этим бумажное производство растет, а вместе с ним и выделение токсинов формальдегид и диоксид хлора.
Уточняется, что для некоторых категорий граждан, например пенсионеров, останется традиционный бумажный вариант.
Ранее президент уже поручал правительству сформировать план по постепенному переходу на электронные квитанции по ЖКХ, сообщили газете "Известия" в Минстрое. В ведомстве отметили, что эксперты уже прорабатывают этапы.
Во-первых, специалисты решают, нужны ли изменения в законодательстве, которые позволят перейти на электронные документы (в таком случае придется установить единый критерий таких квитанций). Также эксперты прорабатывают вопрос добровольного выбора формата платежки.
Нюансы
Пробный вариант программы отказа от бумажных квитанций за ЖКУ можно было бы запустить в Москве и Санкт-Петербурге, потому что во многих регионах условий для этого нет. Об этом Москве 24 сказала главный эксперт по ЖКХ Народного фронта Светлана Калинина.
Кроме того, если возникает спорный вопрос по платежам и человеку приходится идти в суд, то требуется бумажная версия квитанции. А это значит, что людям придется за свои деньги печатать, ксерокопировать необходимые документы, что тоже неудобно, считает эксперт.
"Это очень жизненные, практические вопросы. Значит, нужно создать службы, которые могут предоставлять печатный вариант бесплатно по запросу. Сейчас УК этого не делают", – заключила Калинина.
В любом случае переход на электронные носители должен быть по желанию граждан, отметил в разговоре с Москвой 24 ведущий эксперт по жилищному праву ЖКХ общероссийского движения "За права человека" Виктор Федорук.
При этом эксперт напомнил, что многие УК в Москве уже отказываются от бумажных квитанций в частном порядке.