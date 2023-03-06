Меньше отходов: эксперты оценили идею отказаться от бумажных квитанций за ЖКУ

Российский экологический оператор предложил отказаться от бумажных квитанций за коммунальные услуги и перейти на электронные аналоги. Разбираемся, готова ли сфера ЖКХ к таким переменам.



На благо экологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Письмо с предложение отказаться от бумажных платежек ЖКУ в Минстрой РФ направил гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев. По данным компании, в стране на ежемесячную рассылку документов уходит 50 тонн бумаги. В связи с этим бумажное производство растет, а вместе с ним и выделение токсинов формальдегид и диоксид хлора.



Денис Буцаев генеральный директор РЭО В стране действует порядка 90 предприятий, которые занимаются утилизацией отходов бумаги и картона. Ежегодно они утилизируют около четырех миллионов тонн таких отходов. Отказ от бумажной версии квитанции ЖКУ способствует сокращению этого показателя.

Уточняется, что для некоторых категорий граждан, например пенсионеров, останется традиционный бумажный вариант.

Ранее президент уже поручал правительству сформировать план по постепенному переходу на электронные квитанции по ЖКХ, сообщили газете "Известия" в Минстрое. В ведомстве отметили, что эксперты уже прорабатывают этапы.

Во-первых, специалисты решают, нужны ли изменения в законодательстве, которые позволят перейти на электронные документы (в таком случае придется установить единый критерий таких квитанций). Также эксперты прорабатывают вопрос добровольного выбора формата платежки.



Нюансы

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Пробный вариант программы отказа от бумажных квитанций за ЖКУ можно было бы запустить в Москве и Санкт-Петербурге, потому что во многих регионах условий для этого нет. Об этом Москве 24 сказала главный эксперт по ЖКХ Народного фронта Светлана Калинина.





Светлана Калинина главный эксперт по ЖКХ Народного фронта Что делать там, где нет интернет-покрытия? Где нет службы "одно окно"? Может быть, есть смысл в центральных регионах, Москве, Санкт-Петербурге сделать пробный вариант – тут более 70% людей платят по картам. Однако пенсионеры до сих пор пользуются бумажным вариантом.

Кроме того, если возникает спорный вопрос по платежам и человеку приходится идти в суд, то требуется бумажная версия квитанции. А это значит, что людям придется за свои деньги печатать, ксерокопировать необходимые документы, что тоже неудобно, считает эксперт.

"Это очень жизненные, практические вопросы. Значит, нужно создать службы, которые могут предоставлять печатный вариант бесплатно по запросу. Сейчас УК этого не делают", – заключила Калинина.

В любом случае переход на электронные носители должен быть по желанию граждан, отметил в разговоре с Москвой 24 ведущий эксперт по жилищному праву ЖКХ общероссийского движения "За права человека" Виктор Федорук.





Виктор Федорук ведущий эксперт по жилищному праву ЖКХ общероссийского движения "За права человека" Предварительно управляющие компании должны определить людей, у которых нет технической возможности использовать электронные квитанции. Возможно, написать на бумажном документе: если вы нуждаетесь в печатной версии, позвоните по телефону или обратитесь куда-то. Этот вопрос нужно продумать.

При этом эксперт напомнил, что многие УК в Москве уже отказываются от бумажных квитанций в частном порядке.