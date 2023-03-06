В России предложили заменить бумажные платежки по ЖКУ на электронные

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Российский экологический оператор (РЭО) предложил отказаться от бумажных платежек ЖКУ, введя вместо них электронные аналоги. Гендиректор РЭО Денис Буцаев отправил письмо с соответствующим предложением в Минстрой РФ, сообщает газета "Известия".

Уточняется, что нововведение не должно коснуться пенсионеров, для них сохранят квитанции на бумаге.

В РЭО отметили, что бумага является одним из самых потребляемых материалов в повседневной жизни. По подсчетам компании, в России на ежемесячную рассылку документов уходит 50 тонн бумаги.

В связи с этим растет и производство бумаги, во время которого выделяются токсины формальдегид и диоксид хлора, подчеркнули в РЭО.

Вместе с этим Буцаев добавил, что бумага, безусловно, является популярным сырьем, она всегда готова для отправки на переработку. Обработка макулатуры в России на сегодняшний день находится на уровне мировых стандартов – в стране функционируют около 90 заводов, специализирующихся на переработке подобных отходов. Однако в таком случае необходимо, чтобы люди сдавали макулатуру на переработку.

К тому же в начале марта прошлого года бумага подорожала в два–три раза, отметили в РЭО. Из-за этого расходы управляющих и ресурсоснабжающих организаций выросли.

Ранее депутаты Госдумы подготовили обращение в Минстрой РФ, в котором предложили снизить расходы ЖКУ на вывоз мусора.

Инициатива подразумевает использование предусмотренного законом способа расчета платы за вывоз мусора по объему фактически произведенных отходов, а не по нормативу.

До этого юрист объяснил россиянам, что необходимо делать при обнаружении ошибки в квитанции на оплату ЖКУ.

Минстрой РФ сообщил о планах ввести единую платежку по ЖКУ

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