Плату ЖКУ за вывоз мусора предложили снизить в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Депутаты Госдумы подготовили обращение в Минстрой РФ, в котором предложили снизить расходы ЖКУ на вывоз мусора. Об этом сообщает газета "Известия".

Инициатива парламентариев подразумевает использование предусмотренного законом способа расчета платы за вывоз мусора по объему фактически произведенных отходов, а не по нормативу.

Зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в письме на имя главы Минстроя Ирека Файзуллина отметила, что при попытке перейти на этот механизм товарищества собственники жилья сталкиваются с сопротивлением региональных операторов по вывозу отходов.

Депутаты попросили министерство строительства РФ обязать регоператоров рассчитывать плату за вывоз по факту, если собственники жилья приняли соответствующее решение.

По действующим правилам плата за обращение с ТКО рассчитывается на каждую квартиру исходя из площади жилья или с человека. При оплате по факту, а именно по числу вывезенных контейнеров, физлица могут сэкономить примерно вдвое.

Ранее Росприроднадзор предложил отменить обязательное лицензирование в сфере транспортировки отходов 1–4 класса опасности. Данную инициативу уже поддержали в Минэкономразвития.

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