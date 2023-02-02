Подземную вакуумную систему сортировки мусора построят для жилого квартала в Кунцеве

Фото: Агентство "Москва"/Юлия Иванко

Автоматизированная система вакуумного удаления отходов будет построена для нового жилого квартала на территории Рублево-Архангельское, которая относится к району Кунцево.

"Мосгосстройнадзор выдал застройщику необходимую разрешительную документацию, и он может начинать работы по сооружению сети трубопроводов, которая позволит организовать в новых жилых корпусах систему современных экологичных мусоропроводов с возможностью сортировки отходов", – рассказал председатель комитета Игорь Войстратенко.

Он объяснил, что отходы будут доставляться в центральную станцию сбора посредством потока воздуха по трубопроводу. Мусор попадет в замкнутую систему с герметичными контейнерами, что исключит распространение неприятных запахов.

Общая протяженность инженерных сооружений составит почти 3,5 километра. Диаметр транспортного трубопровода будет равен 530 миллиметрам. Кроме того, будут установлены системы управления и контроля.

Контроль за работой системы будут осуществлять управления Мосгосстройнадзора. В частности, к работе привлекут сотрудников отдела специализированного надзора – они отслеживают выполнение санитарных норм в период организации строительства.

По словам Игоря Войстратенко, подобная система вакуумного удаления отходов уже успешно применяется в парке "Зарядье" в Москве, а также нескольких больницах и аэропортах.

Ранее Российский экологический оператор предложил запретить на законодательном уровне выбрасывать бытовые и пищевые отходы в канализацию. За нарушение этой нормы может быть предусмотрен штраф.

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