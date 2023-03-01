05:15Общество
Правила расчета потребления общедомовых ресурсов ЖКХ изменились в России
Фото: depositphotos/vvoennyy
В России с 1 марта при расчете нормативов общедомового потребления коммунальных ресурсов будут использовать метод аналогов. Соответствующее решение было принято правительством РФ.
Таким образом, теперь при расчете по методу аналогов в основе будут приняты показания счетчиков в домах с аналогичными конструктивными особенностями и в аналогичных климатических зонах. Подобная мера применяется для того, чтобы приблизить нормативы к уровню фактического потребления.
Кроме того, при помощи этого метода будут вычислять нормы отведения сточных вод и потребления электроэнергии, холодной и горячей воды при использовании и содержании общего имущества в доме.
Согласно постановлению, также допускается расчет услуг ЖКХ на общедомовые нужды с использованием формул, учитывающих мощность подключаемого оборудования, удельные расходы ресурсов и прочие показатели.
Планируется, что подобные нововведения будут действовать в течение шести лет – до 1 марта 2029 года.
Ранее стало известно, что депутаты Госдумы подготовили обращение в Минстрой РФ, в котором предложили снизить расходы ЖКУ на вывоз мусора.
Инициатива парламентариев подразумевает использование предусмотренного законом способа расчета платы за вывоз мусора по объему фактически произведенных отходов, а не по нормативу.
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