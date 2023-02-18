Участок Некрасовской линии закрыли с 17 по 19 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:30

Общество

Никель, ртуть, свинец: куда сдать использованные батарейки в Москве

18 февраля в мире отмечается День батарейки. Дата связана с днем рождения ученого-физика Алессандро Вольта, который создал прообраз этого устройства. Его изобретение заметно облегчает нашу жизнь, однако экологи предупреждают, что такие элементы питания нельзя выбрасывать вместе с остальным мусором. Разбираемся, как их утилизировать.

В чем опасность?

Фото: depositphotos/Gudella

На каждой батарее есть знак, предупреждающий, что ее нельзя выбрасывать в мусорный бак. Дело в том, что устройство в зависимости от типа содержит опасные вещества: цинк, никель, ртуть, свинец, кадмий. Если батарейка попадает на обычную свалку, то защитное покрытие постепенно разрушается и металлы проникают в почву, а затем и в грунтовые воды.

По оценкам ученых, один элемент питания загрязняет вредными компонентами 20 квадратных метров почвы и 400 литров воды.

Один из самых оптимальных вариантов, который предлагает экологический проект "Сортировочная", выглядит так:

  • завести у себя дома контейнер для использованных батареек;
  • когда он наполнится, сдать их в пункт приема;
  • сотрудники пункта направят устройства на переработку.

Там батарейки сортируют по типу: солевые, щелочные, литиевые, ртутные, серебряные. После каждую группу пропускают через специальный шредер, который отделяет оболочку от содержимого. Уже из этой массы извлекают полезные металлы, которые могут повторно использоваться на производствах.

Где принимают?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Экоцентр "Сборка"

Помимо использованных батареек, центр принимает 60 фракций вторсырья, в том числе те, которые сложно перерабатываются. Например, CD- и DVD-диски, фильтры от воды, ручки и фломастеры, дозаторы.

Адрес: Потаповский переулок, дом 5, строение 2. Режим работы: по будням с 14:00 до 21:00, по выходным с 11:00 до 20:00.

"Собиратор"

В пункт приема можно принести любые батарейки, а также аккумуляторы от телефонов, ноутбуков и другой техники. Создатели проекта подчеркивают, что лучше всего приносить батарейки в полностью заполненных пластиковых бутылках, плотно закрытых крышкой. Картонные коробки или пакеты в качестве тары не подходят.

Адрес: Кавказский бульвар, дом 56, строение 12. Режим работы: ежедневно с 12:00 до 20:00.

Сетевые магазины

Многие магазины Москвы и области устанавливают контейнеры для сбора батареек. Например, "ВкусВилл", "Перекресток", "Азбука вкуса", "Пятерочка", "Лента", "Эльдорадо", "М.Видео", "Леруа Мерлен".

Важно: не во всех точках сетей есть такие боксы. Адреса и правила приема лучше уточнять на сайте организации.

Читайте также

Мартовская Маргарита

обществоистории

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика