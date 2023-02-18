Никель, ртуть, свинец: куда сдать использованные батарейки в Москве

18 февраля в мире отмечается День батарейки. Дата связана с днем рождения ученого-физика Алессандро Вольта, который создал прообраз этого устройства. Его изобретение заметно облегчает нашу жизнь, однако экологи предупреждают, что такие элементы питания нельзя выбрасывать вместе с остальным мусором. Разбираемся, как их утилизировать.



В чем опасность?

На каждой батарее есть знак, предупреждающий, что ее нельзя выбрасывать в мусорный бак. Дело в том, что устройство в зависимости от типа содержит опасные вещества: цинк, никель, ртуть, свинец, кадмий. Если батарейка попадает на обычную свалку, то защитное покрытие постепенно разрушается и металлы проникают в почву, а затем и в грунтовые воды.

По оценкам ученых, один элемент питания загрязняет вредными компонентами 20 квадратных метров почвы и 400 литров воды.



Один из самых оптимальных вариантов, который предлагает экологический проект "Сортировочная", выглядит так:

завести у себя дома контейнер для использованных батареек;

когда он наполнится, сдать их в пункт приема;

сотрудники пункта направят устройства на переработку.

Где принимают?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Там батарейки сортируют по типу: солевые, щелочные, литиевые, ртутные, серебряные. После каждую группу пропускают через специальный шредер, который отделяет оболочку от содержимого. Уже из этой массы извлекают полезные металлы, которые могут повторно использоваться на производствах.

Экоцентр "Сборка"

Помимо использованных батареек, центр принимает 60 фракций вторсырья, в том числе те, которые сложно перерабатываются. Например, CD- и DVD-диски, фильтры от воды, ручки и фломастеры, дозаторы.

Адрес: Потаповский переулок, дом 5, строение 2. Режим работы: по будням с 14:00 до 21:00, по выходным с 11:00 до 20:00.

"Собиратор"

В пункт приема можно принести любые батарейки, а также аккумуляторы от телефонов, ноутбуков и другой техники. Создатели проекта подчеркивают, что лучше всего приносить батарейки в полностью заполненных пластиковых бутылках, плотно закрытых крышкой. Картонные коробки или пакеты в качестве тары не подходят.

Адрес: Кавказский бульвар, дом 56, строение 12. Режим работы: ежедневно с 12:00 до 20:00.

Сетевые магазины

Многие магазины Москвы и области устанавливают контейнеры для сбора батареек. Например, "ВкусВилл", "Перекресток", "Азбука вкуса", "Пятерочка", "Лента", "Эльдорадо", "М.Видео", "Леруа Мерлен".

Важно: не во всех точках сетей есть такие боксы. Адреса и правила приема лучше уточнять на сайте организации.