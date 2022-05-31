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В Роспотребнадзоре рассказали, что делать, если разбился ртутный градусник. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Нельзя оставлять все как есть. Ртуть – легкоиспаряющийся и высокотоксичный металл, количества ртути в одном градуснике достаточно для развития острого отравления", – отметили в Роспотребнадзоре.

В первую очередь, если разбился градусник, следует закрыть дверь в помещение и открыть окна. Перед сбором ртути нужно надеть бахилы, резиновые перчатки и ватно-марлевую повязку, пропитанную водой или содой, чтобы защитить органы дыхания.

Ртуть и все части градусника рекомендуется собрать в стеклянную емкость с холодной водой. При сборе капелек ртути можно воспользоваться совком, листом бумаги, шприцем, клейкой лентой, а также мокрой ватой или кисточкой для рисования. При этом, как отметили в Роспотребнадзоре, каждые 15 минут нужно делать перерыв и выходить на свежий воздух.

В ведомстве предупредили, что запрещено собирать ртуть пылесосом или подметать веником, а также создавать сквозняки. Это связано с тем, что мельчайшие частицы могут разлететься по всему помещению.

Емкость с уже собранной ртутью необходимо плотно закрыть и держать подальше от нагревательных инструментов. В Роспотребнадзоре уточнили, что также необходимо позвонить по номеру 112 и запросить данные о местах переработки таких отходов. Отмечается, что запрещено выбрасывать собранную ртуть в мусоропровод и выливать в канализацию.

Место, где разбился градусник, следует обработать хлоркой и марганцовкой. После уборки необходимо помыть руки и обувь мыльно-содовым раствором, прополоскать рот слабым раствором марганцовки, а также почистить зубы. В течение суток следует пить много воды.

Ранее представители аптечных сетей и маркетплейсов сообщали о скором исчезновении ртутных термометров. По их словам, это обусловлено подписанием Россией и другими странами в 2013–2014 годах так называемой Минаматской конвенции, которая с 2020 года запрещает производство, экспорт и импорт некоторых видов ртутьсодержащей продукции.