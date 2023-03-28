Минстрой предложил включить расходы на установку умных счетчиков в тарифы на ЖКУ

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В тарифы на оплату ЖКУ хотят включить расходы на установку и обслуживание умных счетчиков воды и тепла. Такой вопрос проработал Минстрой РФ, сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо министерства в правительство РФ.

По словам источника газеты, ведомство также предоставило предложения по внедрению интеллектуальных приборов учета в сфере ЖКХ. Обязанность по установке таких приборов предлагается возложить на ресурсоснабжающие организации, если они являются исполнителем услуги.

По мнению экспертов, расценки на оплату ЖКУ не должны увеличиться благодаря постепенному, и не одномоментному переходу. При этом, подчеркивают специалисты, граждане смогут экономить минимум 10% на холодной и горячей воде.

Ранее сообщалось, что в России для управляющих компаний хотят сформировать перечень существенных нарушений, за которые впоследствии жильцы смогут расторгнуть с ними договор.

До этого юрист объяснил россиянам, что необходимо делать при обнаружении ошибки в квитанции на оплату ЖКУ.

В России предложили заменить бумажные платежки по ЖКУ на электронные

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