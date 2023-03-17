В России жильцы многоквартирных домов могут получить новые основания для смены УК

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В России для управляющих компаний хотят сформировать перечень существенных нарушений, за которые впоследствии жильцы смогут расторгнуть с ними договор. Об этом сообщает газета "Известия".

Соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта о совершенствовании выбора УК подготовила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

По ее словам, в перечень правил для УК могут быть включены обеспечение безопасности жильцов, выполнение условий договора управления, а также отсутствие нарушений объема и качества оказываемых работ.

Также в перечень существенных нарушений могут включить наличие аварийных участков инженерных коммуникаций и элементов дома. Помимо этого, парламентарии рекомендуют в том числе определить существенные типовые условия договоров между УК и жильцами, а также обязать прежние управляющие компании передавать неиспользованные деньги новым.

Согласно законопроекту об изменениях в Жилищный кодекс в части совершенствования процедуры выбора УК, компанию можно будет менять не чаще чем раз в год.

Сегодня жильцы могут поменять УК в любое время, однако этим зачастую пользуются недобросовестные организации. К примеру, они могут предлагать более низкие цены за свои услуги, однако и выполняют свою работу они менее качественно.

Разворотнева отметила, что подготовленный перечень нарушений, за которые жильцы смогут расторгнуть договор с УК, можно будет использовать и чаще чем раз в год. По мнению экспертов, подобная мера позволит сократить лазейки для УК немотивированно не выполнять условия договора.

С другой стороны, как отметил эксперт "Народного фронта" Павел Склянчук, существует риск смены управляющей компании на эмоциях жильцов и без наличия веских оснований. Подобная ситуация, по его словам, будет мешать УК выстраивать долгосрочную стратегию своей работы.

Ранее юрист объяснил россиянам, что необходимо делать при обнаружении ошибки в квитанции на оплату ЖКУ.

В декабре прошлого года фонд "Институт экономики города" предложил переводить оплату за жилищно-коммунальные услуги не сразу управляющей компании, а на специально созданные счета.

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