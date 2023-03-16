В Подмосковье задержали мужчину, который напал на офис УК с самодельным огнеметом

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Бывший сотрудник управляющей компании "ЖСК-2", находящейся в подмосковном поселке Горки-25, напал на офис с самодельным огнеметом и попытался поджечь четырех человек. По словам очевидицы, до этого случая мужчина издевался над животными. Об этом сообщает "Газета.ру".

По данным ГСУ СК России по Московской области, 55-летний мужчина пришел в здание организации и облил горючим четырех человек, находящихся в помещении, после чего совершил поджег.

"Происшествие (с собакой. – Прим. ред.) было снято на камеру наблюдения: около гаражей, где находится спецтехника Минобороны для обслуживания городка, он ночью гонялся за бездомной собакой и пытался ее поджечь. Сотрудники давно просили его уволить, так как он был неадекватен в общении", – объяснила Анна (имя изменено. – Прим. ред.).

Женщина добавила, что нападавший является бывшим военным, а огнемет он смог сделать самостоятельно. Анна подчеркнула, что от сотрудника поступали угрозы о взрыве всего здания управляющей компании.

"У Марии (имя изменено. – Прим. ред.) 90% ожогов. Она вышла своими ногами и упала на носилки без сознания. Мужчина тоже попал под прямой огонь и получил сильные ожоги, а третья девушка получила 30% ожогов – шея и грудь. Остальных спасло то, что они ложились на пол или убегали", – рассказала очевидица о пострадавших.

Мужчину задержали. Его подозревают в покушении на убийство четырех человек общеопасным способом, а также в умышленном уничтожении имущества. На месте происшествия работают сотрудники СК и экстренных служб особого назначения.

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