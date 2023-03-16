Пожар в здании УФСБ в Ростове-на-Дону полностью потушен

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Пожар в здании погрануправления ФСБ РФ в Ростове-на-Дону полностью потушен, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

В данный момент на месте происшествия проводится разборка завалов.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия погиб один человек. Еще двое пострадали.

Информация о пожаре поступила днем в четверг, 16 марта. На место происшествия оперативно выехали сотрудники МЧС.

Сообщение о возгорании подтвердил губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, пламя распространилось на площади 800 квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электропроводки.

По словам жительницы Ростова-на-Дону, перед началом пожара в здании УФСБ прогремел взрыв. Позже она услышала звук сирен нескольких пожарных машин.

Площадь пожара в здании пограничного УФСБ в Ростове составила 880 "квадратов"

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