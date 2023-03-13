Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в подмосковном Одинцове, сообщается в телеграм-канале регионального управления МЧС.

Информации о погибших и пострадавших не поступало. Выброса вредных веществ в воздух не произошло.

Огонь вспыхнул в нежилом помещении на улице Зеленой в ночь на понедельник и распространился на площади 4,3 тысячи квадратных метров. У здания на площади в 2 тысячи квадратных метров обрушилась крыша.

К тушению пожара привлекли 25 единиц техники и 88 человек личного состава. Сперва огонь локализовали, а в 06:25 ликвидировали открытое горение.



Видео: МЧС России

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