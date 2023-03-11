Пожар произошел в центре психического здоровья детей и подростков в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В экстренных службах сообщили о возгорании, которое случилось в столичном центре психического здоровья детей и подростков. Учреждение располагается в 5-м Донском проезде, дом №21а. Об этом пишет ТАСС.

Из-за пожара из здания пришлось оперативно эвакуировать 25 детей.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве сообщили, что возгорание удалось ликвидировать. Его площадь составила 1 квадратный метр.

Специалисты уточнили, что загорелось электрооборудование. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее сообщалось о пожаре в Подмосковье в районе поселка Развилка. Тогда огонь охватил помещение на первом этаже в строящемся жилом комплексе.

До этого пожар произошел в Брянской области в здании с гостиницами и магазинами. Многофункциональное здание горело на площади 1,6 тысячи квадратных метров. Обошлось без пострадавших.



В центре психического здоровья в Москве произошел пожар

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