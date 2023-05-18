Оплата по биометрии заработала на всех железнодорожных маршрутах "Аэроэкспресса" в Москве

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Пассажиры могут оплатить проезд на всех железнодорожных направлениях "Аэроэкпресса" с помощью биометрии. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он пояснил, что оплата проезда по биометрии пользуется большой популярностью в Москве. Именно поэтому способ распространили на все железнодорожные направления "Аэроэкспресса".

"В системе уже зарегистрировано свыше 320 тысяч пользователей, они совершили более 60 миллионов проходов. Ожидаем, что до конца года ей будут пользоваться уже около 500 тысяч человек", – приводят слова Ликсутова в телеграм-канале столичного Дептранса.

Заммэра пояснил, что подобный способ оплаты имеет банковский уровень защиты, что исключает вмешательство третьих лиц.

Оплатить проезд с помощью биометрии можно только при поездках в вагоне стандартного класса. Оплата по биометрии на домодедовском и внуковском направлениях доступна только от и до Павелецкого и Киевского вокзалов.

Ранее на турникетах пяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро начали тестировать оплату проезда с помощью системы быстрых платежей (СБП). Новый сервис в пилотном режиме заработал на станциях "Деловой центр", "Кунцевская", "Марьина Роща", "Проспект Вернадского" и "ЦСКА". В тестировании участвовали 290 пассажиров.

