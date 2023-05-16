"Почта России" рассмотрит возможность прямых авиаперевозок из РФ в Грузию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"Почта России" рассмотрит возможность прямой авиаперевозки почтовых отправлений в Грузию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

"После появления стабильных рейсов от нескольких авиакомпаний мы оперативно рассмотрим возможность прямой авиаперевозки почты", – сказано в сообщении.



Также "Почта России" напомнила, что сейчас посылки из РФ в Грузию доставляют через третьи страны.

10 мая Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Также он подписал указ, согласно которому визовый режим для граждан Грузии, которые намереваются въехать на территорию России, будет отменен с 15 мая 2023 года.

Позже появилась информация, что авиакомпания "Азимут" 19 мая выполнит первый прямой рейс из Москвы в Тбилиси. С 20 мая грузинская авиакомпания Georgian Airways будет летать в Москву семь раз в неделю по направлению Тбилиси – Москва – Тбилиси.