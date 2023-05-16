Грузинская Georgian Airways будет летать в Москву с 20 мая семь раз в неделю

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Грузинская авиакомпания Georgian Airways будет летать в Москву семь раз в неделю, сообщает Агентство гражданской авиации Грузии.

С 20 мая авиакомпания запускает рейсы по направлению Тбилиси – Москва – Тбилиси. Разрешение Georgian Airways получила 16 мая.

Запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию был отменен указом Владимира Путина 10 мая. Вместе с тем президент снял визовые обязательства для граждан Грузии, пребывающих в Россию. Теперь они могут находиться без визы в РФ до 90 дней.

В понедельник, 15 мая, отмечалось, что пять авиакомпаний направили обращение к Агентству гражданской авиации Минэкономики Грузии за разрешением начать осуществлять рейсы в республику. Среди них была российская авиакомпания "Азимут" и грузинская Georgian Airways.

Первой разращение получила компания "Азимут". По словам главы Агентства гражданской авиации Гиви Давиташвили, речь идет о чартерных полетах. Они начнутся с 19 мая.

