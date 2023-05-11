В США допустили введение санкций против Грузии в случае возобновления авиасообщения с РФ

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Американские власти могут ввести против компаний Грузии санкции в случае, если страна возобновит прямое авиасообщение с Россией. Об этом заявил официальный представитель Госдепа США Ведант Патель.

"Если между Россией и Грузией возобновятся прямые рейсы, мы, конечно же, будем обеспокоены тем, что компании в Грузии могут подвергнуться риску санкций, если будут обслуживать воздушные суда, подлежащие мерам импортного и экспортного контроля", – цитирует его ТАСС.

Владимир Путин ранее отменил запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию, действовавший с лета 2019 года. Он также отменил визовый режим для граждан Грузии. С 15 мая 2023 года они смогут без визы въезжать в РФ и находиться на ее территории до 90 дней.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сочла отмену визового режима актом провокации с российской стороны. Она заявила, что возобновление авиасообщения с РФ и отмена безвизового режима недопустимы, пока Россия ведет спецоперацию на Украине.

Грузинский лидер также призвала провести заседание Совета национальной безопасности для обсуждения введения трехмесячного визового режима для россиян. По ее словам, решение Москвы отменить визовый режим для граждан Грузии может вызвать политическое напряжение в республике.



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