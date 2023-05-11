ЕС призвал Грузию не пускать российские самолеты на свою территорию

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Евросоюз призвал Грузию поддержать антироссийские санкционные меры и не пускать самолеты РФ на свою территорию. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Дипломат напомнил, что ЕС ранее ввел запрет на полеты в Россию для своих авиакомпаний. По его словам, ЕС желает, чтобы другие страны последовали его примеру. Стано также обратил внимание на то, что Грузия, которая претендует на вступление в Евросоюз, должна поддержать ограничительные меры в отношении РФ.

"ЕС призывает Грузию не пускать на свою территорию небезопасные российские самолеты, поскольку санкции ЕС и США не позволяют оказывать услуги России по лицензионному обслуживанию американских и европейских самолетов", – передает ТАСС его слова.

Ранее Владимир Путин снял запрет на полеты российских авиакомпаний и продажу туров в Грузию. Кроме того, российский лидер отменил с 15 мая 2023 года визовый режим для граждан Грузии.

Министерство транспорта РФ уточнило, что российские авиакомпании будут еженедельно выполнять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно.

Позднее в СМИ появилась информация, что авиакомпании РФ могут запустить прямые рейсы из России в Грузию на следующей неделе.

В свою очередь, замминистра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили заявил, что самолеты подпавших под санкции российских авиакомпаний не будут допущены в воздушное пространство Грузии в любом случае.



Авиакомпании РФ могут начать полеты в Грузию на следующей неделе – СМИ